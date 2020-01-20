ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد مباراة الهلال اليوم

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة الهلال ضد الفيصلي اليوم بالتعادل، ليُحافظ الزعيم على صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد خوضه جميع مواجهاته المؤجلة.

مباراة الهلال:

وأُقيمت مباراة الهلال ضد الفيصلي اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، المؤجلة من منافسات الجولة الـ12 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/ 2.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الفيصلي اليوم بدون أهداف، قبل أن ينجح سيباستيان جيوفنيكو في هز الشباك عند الدقيقة 47، وسجل خاليم هايلند هدف التعادل في الدقيقة 55.

واشتعلت الدقائق الأخيرة من أحداث مباراة الهلال ضد الفيصلي اليوم، حيث تقدم الزعيم مجددًا عند الدقيقة 88 من ركلة جزاء سددها البرازيلي كارلوس إدواردو، إلا أن هايلند نجح في إدراك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين:

وجاء ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النصر الوصيف، ثم الأهلي بـ26 نقطة، بالتساوي مع الرائد صاحب المركز الرابع.

واحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الخامس برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الوحدة، ثم أبها في المركز السابع بـ23 نقطة، متساويًا مع الشباب، ويتواجد الاتفاق في المركز العاشر بـ17 نقطة، وهو نفس رصيد الفيحاء.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطة عن نادي الاتحاد، ثم الفتح برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع العدالة.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط.

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