ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الرابعة

المواطن - محمد سمعه

تحدد ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا موسم 2019-2020، وذلك بعد نهاية مباريات الجولة الرابعة بمرحلة دور المجموعات، حيث أُقيمت الجولة على مدار يومي الجمعة والسبت.

وكانت المباراة الأولى بالجولة الرابعة، أُقيمت بين فريقي شبيبة القبائل الجزائري والرجاء البيضاوي المغربي في الجزائر وانتهت بالتعادل السلبي، حيث أصبح رصيد الشبيبة 4 نقاط بينما أصبح رصيد الرجاء سبع نقاط في ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

أما المباراة الثانية فكانت بين فريقي الزمالك المصري وزيسكو يونايتد الزامبي وأُقيمت على ملعب السلام في القاهرة، حيث فاز الزمالك بثنائية دون رد، ليصبح رصيده سبع نقاط بالمركز الثاني في المجموعة الأولى ضمن ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وأُقيمت ست مباريات أمس السبت بالجولة الرابعة لتحديد ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا النهائي، حيث فاز نادي مازيمبي الكونغولي على نادي أول أغسطس الأنجولي بثنائية مقابل هدف، بينما فاز صن داونز الجنوب إفريقي على نادي اتحاد الجزائر الجزائري بثنائية مقابل هدف.

وكانت المباراة الثالثة يوم السبت أُقيمت بين الأهلي المصري وبلاتينيوم الزيمبابوي حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليُصبح رصيد الأهلي سبع نقاط في المركز الثاني، بينما يملك بلاتينيوم نقطة واحدة في ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وسقط نادي الوداد البيضاوي المغربي في فخ التعادل ضد فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة هدفين لكل فريق، بينما فاز الترجي التونسي على نادي فيتا كلوب الكونغولي في الكونغو بثنائية دون رد، أما النجم الساحلي التونسي فعاد بانتصار ثمين من الأراضي السودانية، وذلك بعد فوزه على الهلال بهدفين لهدف، ليتحدد ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا بشكله النهائي.

ويحتل مازيمبي والزمالك المركزين الأول والثاني بالمجموعة الأولى ضمن ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

أما ناديا النجم الساحلي والأهلي فيحتلان المركزين الأول والثاني بالمجموعة الثانية ضمن ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد فريقا صن داونز والوداد المغربي بالمركزين الأول والثاني في المجموعة الثالثة ضمن ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

أما الترجي والرجاء فيحتلان المركزين الأول والثاني بالمجموعة الرابعة ضمن ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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