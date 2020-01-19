ترحيل 224 عاملًا بنغاليًا من المملكة لمخالفات نظامية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تم ترحيل 224 عاملًا بنغاليًا من المملكة، لعدم حيازتهم الوثائق القانونية، حيث هبطت طائرتان تابعتان لشركة الخطوط السعودية في مطار دكا يحملان العمال المرحّلين.

وقالت صحيفة الإندبندنت البنغالية، إن المملكة هي المصدر الرئيسي لتحويل الأموال إلى بنغلاديش، حيث تلقت الدولة الواقعة في جنوب آسيا أكثر من 18 مليار دولار من التحويلات في العام الماضي، منها نحو 20% من المغتربين في المملكة، وفقًا لمكتب القوى العاملة والتشغيل والتدريب (BMET).

وأظهرت بيانات BMET العام الماضي، أن 57% من عدد المغتربين البنغاليين في المملكة.

وكانت أعادت المملكة 25.7 ألف بنغالي في عام 2019، ومنذ بداية هذا العام، تم ترحيل 834 عاملًا آخر، وفقًا للبيانات الرسمية.

وقال مونتو ميا إنه عمل في المملكة كعامل نظافة قبل حوالي خمسة أشهر، لكن تم ترحيله لعدم حيازته الوثائق القانونية، والعديد من الأشخاص الآخرين كان لهم قصص مماثلة.

وقال رئيس مكتب القوى العاملة، شاريفول حسن، إن الكثير من المرحّلين قد تم إغراؤهم بوعود بوظائف جيدة وحياة أفضل، لكنهم واجهوا عددًا كبيرًا من المشكلات والنصب والاحتيال علىً حد زعمهم وأصبحوا يواجهون مستقبلًا غامضًا، وعاد جميعهم تقريبًا إلى وطنهم خوالي الوفاض .

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