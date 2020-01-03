ترقية 1870 فردًا من منسوبي حرس الحدود

المواطن - الرياض

صدر قرار مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي بترقية (1870) فردًا من منسوبي حرس الحدود، اعتبارًا من تاريخ ١ /٥/ ١٤٤١هـ ، بمختلف الرتب العسكرية، من رتبة جندي إلى رتبة رقيب أول، وذلك في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.

ورفع مدير عام حرس الحدود أسمى عبارات الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، يحفظه الله، على دعمه اللامحدود لكافة القطاعات العسكرية والأمنية، ومن بينها قطاع حرس الحدود، مثمنًا دعم سموه وتوجيهاته ومتابعته لكافة الأعمال والمهام التي يقوم بها رجال حرس الحدود.

وهنأ الفريق البلوي كافة الأفراد المترقين، سائلًا المولى عز وجل لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وأن تكون الترقية حافزًا لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ للوطن قيادته الرشيدة، ويحفظ عليه أمنه واستقراره.

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