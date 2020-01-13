تركي آل الشيخ ينصح ميسي بمدرب جديد لـ برشلونة

المواطن - محمد سمعه

رشح المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه مدربًا جديدًا للأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني، وذلك لقيادة البارشا بالفترة المقبلة في حال تمت إقالة المدرب إرنستو فالفيردي.

ونقلت صحيفة أس الإسبانية تغريدة آل الشيخ التي قال فيها: منذ ثلاثة أشهر، قلتها لصديقي ميسي ولا زلت أقولها، على برشلونة التعاقد فورًا مع كيكي سيتيين.

وسبق للمدرب الإسباني سيتيين تدريب أندية لاس بالماس وريال بيتيس ولوجو في إسبانيا إضافة إلى تدريبه لمنتخب غينيا الاستوائية في عام 2006.

من ناحية أخرى، أصبحت إقالة المدرب الإسباني فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة قريبة للغاية، مع وجود توقعات حول إتمام الإقالة اليوم الاثنين بسبب الضغط الكبير على مجلس إدارة برشلونة.

وقالت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية إن فالفيردي وصل اليوم إلى مقر تدريبات برشلونة مبكرًا قبل التدريبات بثلاث ساعات مما يدل على اقتراب إقالته من منصبه.

وكان مجلس إدارة برشلونة بقيادة جوزيب بارتوميو دخل في حديث مطول مع فالفيردي أمس الأحد بعد التدريبات مما زاد التكهنات حول اتخاذ القرار بإقالته اليوم.

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