تريساكو: الحكم السعودي أفضل.. وهذه أسباب أخطاء الـVAR

المواطن - مروة نبيل

أشاد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الإسباني فرناندو تريساكو، بالحكم المحلي، معتبرًا إياه أفضل من الأجنبي.

وقال تريساكو: “الجماهير لا تعلم أن هناك 14 دولة فقط تستخدم الفار و7 دول فقط هي المتاحة لنا.. على النادي الذي يرغب بالحكم الأجنبي مخاطبتنا قبل المباراة بأسبوعين.. برأيي الشخصي أن الحكم السعودي أفضل أداء من الحكم الأجنبي”.

وتابع تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، عن أسباب أخطاء الحكام في تقنية الـVAR: “ربما يكون هناك عدم مشاهدة لبعض الزوايا بسبب عدد الكاميرات وضيق الوقت.. العنصر البشري متواجد وهذا يعني أن الأخطاء بها واردة”.

وتعرضت تقنية الفيديو الـVAR لانتقادات شديدة، بعد تزايد الأخطاء خلال الفترة الأخيرة في منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعادت أزمة تقنية الـVAR إلى الواجهة مجددًا، بعد مباراة الفيصلي ضد الهلال المؤجلة من الجولة الـ12، حيث شهدت العديد من الأخطاء؛ ما دفع الإدارة الزرقاء لتجهيز ملف وتقديمه إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم.

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