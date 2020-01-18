تسجيل صوتي .. ترامب يكشف تفاصيل مقتل سليماني لحظة بلحظة

المواطن - متابعة

نشرت شبكة CNN محتوى تسجيل صوتي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال عشاء لجمع التبرعات مع جمهوريين، جنوب فلوريدا، مساء الجمعة يتحدث فيه عن تفاصيل عملية مقتل قائد فيلق القدس الإرهابي قاسم سليماني في غارة أمريكية فجر الثالث من يناير في بغداد.

وقال ترامب: إنه كان يستمع لمسؤولين عسكريين خلال مشاهدة الضربة التي قضت على سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس، حيث جاء في المقطع الصوتي: “هما معًا سيدي” أخبرني به مسؤولون عسكريون… سيدي لديهما دقيقتان و11 ثانية. لا ردة فعل.. دقيقتان و11 ثانية للعيش، سيدي إنهما في السيارة، سيارة مصفحة، سيدي لديهما دقيقة للعيش تقريبًا، سيدي 30 ثانية، 10، 9، 8، …

وتابع ترامب: بعدها فجأة “بوووم”.. قد أزيلا.

وتابع ترامب: “اثنان بسعر واحد” متابعًا: “كان سليماني يقول أمورًا سيئة عن دولتنا.. كم من هذا الهراء علينا الاستماع له.. كان سليماني إرهابيًّا معروفًا وكان على قوائمنا وكان يفترض به التواجد في بلده”.

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