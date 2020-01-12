تشافي يُقلق برشلونة وميسي يُظهر رد فعله

المواطن - محمد سمعه

دخل الإسباني تشافي المدير الفني لنادي السد القطري في قائمة المرشحين لتدريب نادي برشلونة الإسباني خلفًا للمدرب إرنستو فالفيردي في الفترة الأخيرة.

وكانت صحيفة ” أس ” الإسبانية ذكرت نقلًا عن تشافي، أن المدرب الإسباني لا يمانع تدريب برشلونة، لكنه يحترم تعاقده مع نادي السد.

بينما أظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة رد فعله حول إمكانية قدوم تشافي لتدريب الفريق الأول بالبارشا، حيث قالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية إن ميسي مُرحب للغاية بفكرة قدوم تشافي خاصة أن الأخير كان زميلًا في الملاعب لميسي ولمعظم نجوم برشلونة الحاليين منذ أربع سنوات مما يقرب من وجهات النظر بينهم إضافة إلى العلاقة بين تشافي ونجوم برشلونة جيدة للغاية.

وتردد في وسائل الإعلام الإسبانية مؤخرًا أن مجلس إدارة نادي برشلونة سيستجيب لضغوطات جمهور البارشا حول إقالة فالفيردي وسيبدأ في البحث عن مدرب جديد للتعاقد معه لقيادة الفريق الأول حيث رُشح تشافي ومعه الهولندي رونالد كومان المدير الفني الحالي للمنتخب الهولندي.

جدير بالذكر أن تشافي يُعد واحدًا من أساطير نادي برشلونة في آخر 20 عامًا حيث ساهم في تحقيق برشلونة للعديد من البطولات مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس العالم للأندية وكأس الملك والسوبر الإسباني والسوبر الأوروبي.

وكانت آخر بطولات تشافي مع برشلونة التتويج بدوري أبطال أوروبا بعام 2015 على حساب نادي يوفنتوس الإيطالي، قبل أن يرحل عن البارشا وينضم لنادي السد.

واعتزل تشافي كرة القدم في صيف 2019، وبعد اعتزاله تولى مباشرة تدريب الفريق الأول لنادي السد حيث قادهم في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة، التي احتل فيها السد المركز السادس بعد الخسارة أمام الترجي التونسي بسداسية مقابل هدفين.

جدير بالذكر أن تشافي تُوج بلقب كأس العالم 2010 مع منتخب إسبانيا في جنوب إفريقيا.

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