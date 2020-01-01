تشكيلة الفتح ضد الاتحاد في كأس الملك سلمان

المواطن - مروة نبيل

كشف مدرب النموذجي، يانييك فيريرا عن تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم الأساسية في مباراة الاتحاد والفتح التي ستنطلق، بعد قليل.

الاتحاد والفتح

وجاءت تشكيلة النموذجي في مباراة الاتحاد والفتح كالتالي؛ ماكسيم كوفال، أندريا بينتو، مروان سعدان، علي لاجامي، توفيق بوحيمد، نواف بوشل، محمد الفهيد، جانوتا، علي الزقعان، غوستاف وميتشيل تي فريدي.

ويجلس على مقاعد بدلاء النموذجي في مباراة الاتحاد والفتح اليوم كل من؛ محمد البريه، محمد ناجي، قاسم لاجامي، ماجد كنبه، صقر عطيف، سيد الضو، عبدالله اليوسف، محمد السعيد وباسل البحراني.

ويستضيف ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في جدة، مباراة الاتحاد والفتح اليوم ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنموذجي للظهور بشكل جيد في مباراة الاتحاد والفتح اليوم، وتحقيق الفوز، لمصالحة الجماهير بعد تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة.

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