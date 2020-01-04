تشكيلة النصر والتعاون لـ مباراة كأس السوبر السعودي

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر، عن تشكيلة فريقه لمواجهة التعاون، اليوم، بكأس السوبر السعودي المقام على ملعب الجوهرة المشعة.

تشكيلة النصر الرسمية:

وجاءت تشكيلة النصر مكونة من:

في حراسة المرمى: برادلي جونز.

في خط الدفاع: الغنام، مايكون، عبدالله مادو، عوض خميس.

في خط الوسط: الخيبري، بيتروس، نور الدين أمرابط، جوليانو.

في خط الهجوم: أحمد موسى، عبدالرزاق حمد الله.

القائمة الاحتياطية للنصر:

أما القائمة الاحتياطية للنصر فجاءت مكونة من: زيد البواردي، حمد المنصور، نايف الماس، الجبرين، عبدالرحمن الدوسري، خالد الغوينم، يحيى الشهري، الجميعة، عبدالفتاح آدم.

التشكيلة الرسمية للتعاون:

بينما كشف المدرب عبدالله عسيري مدرب التعاون عن تشكيلته لمواجهة النصر التي جاءت مكونة من:

كاسيو، مدالله العليان، طلال عبسي، ماتشادو، نيلدو، ساندرو مانويل، ريان الموسى، فهد الرشيدي، هيلدون راموس، سيدريك أميسي، تاوامبا.

قائمة التعاون الاحتياطية:

أما قائمة التعاون الاحتياطية فجاءت مكونة من: شيعان، فهد الحمد، برناوي، السواط، أحمد عسيري، ناصر الدعجاني، محمد محسن، منصور المولد، ربيع سفياني.

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