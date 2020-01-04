تشكيلة النصر والتعاون لـ مباراة كأس السوبر السعودي

كشف المدرب البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر، عن تشكيلة فريقه لمواجهة التعاون، اليوم، بكأس السوبر السعودي المقام على ملعب الجوهرة المشعة.
تشكيلة النصر الرسمية:
وجاءت تشكيلة النصر مكونة من:
في حراسة المرمى: برادلي جونز.
في خط الدفاع: الغنام، مايكون، عبدالله مادو، عوض خميس.
في خط الوسط: الخيبري، بيتروس، نور الدين أمرابط، جوليانو.
في خط الهجوم: أحمد موسى، عبدالرزاق حمد الله.
القائمة الاحتياطية للنصر:
أما القائمة الاحتياطية للنصر فجاءت مكونة من: زيد البواردي، حمد المنصور، نايف الماس، الجبرين، عبدالرحمن الدوسري، خالد الغوينم، يحيى الشهري، الجميعة، عبدالفتاح آدم.
التشكيلة الرسمية للتعاون:
بينما كشف المدرب عبدالله عسيري مدرب التعاون عن تشكيلته لمواجهة النصر التي جاءت مكونة من:
كاسيو، مدالله العليان، طلال عبسي، ماتشادو، نيلدو، ساندرو مانويل، ريان الموسى، فهد الرشيدي، هيلدون راموس، سيدريك أميسي، تاوامبا.
قائمة التعاون الاحتياطية:
أما قائمة التعاون الاحتياطية فجاءت مكونة من: شيعان، فهد الحمد، برناوي، السواط، أحمد عسيري، ناصر الدعجاني، محمد محسن، منصور المولد، ربيع سفياني.
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