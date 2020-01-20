تشكيلة الهلال ضد الفيصلي

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال عن تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة النادي الفيصلي اليوم في الجولة الـ12 والمؤجلة بين الفريقين ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء تشكيل نادي الهلال الرئيسي مكونًا من: “عبدالله المعيوف، أمير كردي، الحافظ، محمد جحفلي، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، سيباستيان جيوفنكو، أندري كاريلو، كارلوس إدواردو، بافيتيمبي غوميز”.

أما القائمة الاحتياطية للفريق الهلالي فجاءت مكونة من: “محمد الواكد، محمد البريك، علي البليهي، عبدالله عطيف، ناصر الدوسري، محمد الشلهوب، سالم الدوسري، هتان باهبري، صالح الشهري”.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم عبر تويتر أن الحكم اللاتفي أندريس تريمانيس سيدير مباراة الهلال والفيصلي، وسيعاونه كل من” اللاتفي هارالدس جوديرمانيس، واليكساي سياسجونيكوفيس” كحكمين مساعدين، والسعودي عبدالله ظافر كحكم رابع، البرتغالي برونو بايكسو كحكم فيديو، والسعودي ممدوح آل شهدان مساعد حكم فيديو”.

وكان الجمهور الهلالي دشن صباح اليوم الاثنين وسم ”صباحات الهلال” وذلك كرسالة دعم لنجوم الفريق الأول في أزرق العاصمة من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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