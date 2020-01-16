تشكيلة الهلال والاتفاق في كأس الملك سلمان

المواطن-مروة نبيل

أعلن المديران الفنيان الروماني رازفان لوشيسكو وخالد العطوي عن التشكيلة الأساسية لمباراة الهلال والاتفاق المقرر إقامتها، بعد قليل.

ويحتضن استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مباراة الهلال ضد الاتفاق اليوم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال والاتفاق

وجاء تشكيل الزعيم في مباراة الهلال والاتفاق اليوم كالتالي؛ عبدالله المعيوف، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، محمد جحفلي، محمد البريك، محمد كنو، سلمان الفرج، سيباستيان جيوفينكو، هتان باهبري، كارلوس إدواردو وصالح الشهري.

وعلى مقاعد بدلاء الزعيم يجلس كل من؛ محمد الواكد، أمير كردي، عبدالله الحافظ، عبدالله عطيف، ناصر الدوسري، أندريه كاريلو، محمد الشلهوب، نواف العابد وبافيتيمبي غوميز.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الاتفاق الأساسي كالتالي؛ رايس مبولحي، سعيد الربيعي، صالح القميزي، سيدريك يامبيري، أسامة الحدادي، علي هزازي، فيليب كيش، إبراهيم محنشي، نعيم سليتي، هزاع الهزاع ومحمد الكويكبي.

ويجلس على مقاعد البدلاء في مباراة الهلال والاتفاق اليوم، عبدالله الصالح، صالح العمري، سعد خيري، فواز الطريس، حامد الغامدي، عمر السنين، باربوسا دي سوزا، عبدالله الخطيف وسليمان دوكارا.

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