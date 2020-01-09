تشكيلة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد بـ السوبر الإسباني

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني عن تشكيلة فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني اليوم الخميس.

وجاء تشكيل نادي برشلونة مكونًا من:

في حراسة المرمى: نيتو.

في خط الدفاع: بيكيه، خوردي آلبا، سيرجي روبيرتو، أومتيتي.

في خط الوسط: بوسكيتس، فرينكي دي يونج، أرتورو فيدال.

في خط الهجوم: ميسي، لويس سواريز، جريزمان.

أما المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب نادي أتلتيكو مدريد فاختار تشكيلة مكونة من:

في حراسة المرمى: أوبلاك.

في خط الدفاع: سافيتش، لودي، فيليبي، تريبير.

في خط الوسط: توماس، هيكتور هيريرا، ساول نيغويز، أنخل كوريا.

في خط الهجوم: موراتا، جواو فيلكس.

ويعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الهداف التاريخي لمباريات السوبر الإسباني بإحرازه 13 هدفًا في 18 مباراة في البطولة.

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