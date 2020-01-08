تشكيلة مباراة ريال مدريد وفالنسيا في السوبر الإسباني

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن تشكيلة فريقه لمواجهة فالنسيا، اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

تشكيلة ريال مدريد:

وجاءت التشكيلة الرسمية لـ ريال مدريد مكونة من:

“كورتوا، كارفخال، سيرخيو راموس، رفائيل فاران، كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، يوفيتيتش، إيسكو، بينجامين ميندي”.

أما التشكيلة الاحتياطية للريال فجاءت مكونة من: “أريولا، ميليتاو، مارسيلو، خيمس رودريغيز، ماريانو دياز، فينسيوس جونيور، رودريغو”.

تشكيلة فالنسيا:

أما المدرب ألبيرت سيلاديس المدير الفني لنادي فالنسيا فاختار تشكيلة مكونة من: “دومينيك، باوليستا، كوندوبيا، كارلوس سولير، غاميرو، باريخو، غايا، كوكلين، واس، فيران، جاراي”.

ووصل نجوم ناديي ريال مدريد وفالنسيا إلى ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وذلك استعدادًا لخوض مباراة نصف النهائي بكأس السوبر الإسباني.

وستنطلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا في تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة.

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