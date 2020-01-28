تشكيل الأهلي المتوقع ضد استقلال دوشنبه

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الأهلي ضد استقلال دوشنبه الطاجيكستاني اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

الأهلي ضد استقلال دوشنبه

وتأتي مباراة الأهلي ضد استقلال دوشنبه في إطار مواجهات الملحق المؤهل إلى منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، ومن المقرر انطلاقها عند الساعة 8:30 مساء بتوقيت السعودية.

وتشهد مباراة الأهلي ضد استقلال دوشنبه غياب مهاجم الراقي، السوري عمر السومة بعد تعرضه لإصابة بخلع في الكتف خلال مواجهة فريقه الأخيرة أمام الرائد في الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني السويسري كريستيان جروس بالجزائري يوسف البلايلي بدلًا من السومة، على أن يبدأ بالقوة الضاربة في مباراة الأهلي ضد استقلال دوشنبه اليوم، أملًا في تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل.

وستكون تشكيلة النادي الأهلي كالتالي؛ ياسر المسيليم، حسين عبدالغني، معتز هوساوي، محمد خبراني، سعيد المولد، نوح الموسى، جوزيف دي سوزا، ماركو مارين، حسين المقهوي، يوسف البلايلي وسلمان المؤشر.

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