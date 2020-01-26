تشكيل السعودية ضد كوريا الجنوبية

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي الأولمبي، تشكيلة الأخضر لمواجهة كوريا الجنوبية اليوم الأحد في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وجاءت تشكيلة الأخضر مكونة من:” محمد اليامي، سعود عبدالحميد، حسان التمبكتي، عبدالباسط هندي، خالد الدبيش، علي الحسن، خالد الغنام، عبدالرحمن غريب، حسين العيسى، مختار علي، عبدالله الحمدان”.

وفي وقت سابق، نشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر ” تويتر” مقطع فيديو تحفيزًا لنجوم المنتخب السعودي الأولمبي، وذلك قبل مواجهة منتخب كوريا الجنوبية اليوم الأحد في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند.

ونشر حساب المنتخب السعودي فيديو بعنوان” تكتيك ولعب وفن ورسم وهدف”، وذلك كان خلال مواجهة الأخضر ضد كوريا الجنوبية في مباراة حسم التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984.

وستنطلق مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في تمام الثالثة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب راجامانجالا الدولي في تايلاند.

وقبل إقامة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية، كان المنتخب السعودي تأهل إلى نهائي كأس آسيا بعد الفوز على المنتخب الأوزبكي بهدف دون رد سجله اللاعب ناصر العمران، بينما تأهل منتخب كوريا الجنوبية للنهائي على حساب المنتخب الأسترالي بنتيجة هدفين دون رد.

يذكر أن المنتخب السعودي كان قد ضمن تأهله لأولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد الفوز على المنتخب الأوزبكي في دور نصف النهائي بهدف دون رد.

ومن المقرر إقامة استقبال حافل لأبطال المنتخب السعودي الأولمبي غدًا الاثنين بعد العودة من تايلاند.

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