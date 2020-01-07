المواطن - مروة نبيل

أعلن المديران الفنيان الروماني رازفان لوشيسكو والسويسري كريستيان جروس عن تشكيل كلاسيكو الهلال والأهلي المقرر انطلاقه، بعد قليل.

ويلعب الهلال والأهلي على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال والأهلي

وجاء تشكيل الزعيم الأساسي في كلاسيكو الهلال والأهلي كالتالي؛ عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، محمد جحفلي، عبدالله الحافظ، محمد البريك، سلمان الفرج، محمد كنو، جوستافو كويلار، أندريه كاريلو، سالم الدوسري وبافيتيمبي جوميز.

ويجلس على مقاعد بدلاء الزعيم في مباراة الهلال والأهلي كل من؛ محمد الواكد، علي آل بليهي، ناصر الدوسري، عبدالله عطيف، محمد الشلهوب، نواف العابد، هتان باهبري، سيباستينا جيوفينكو وصالح الشهري.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الراقي في كلاسيكو الهلال والأهلي كالتالي؛ ياسر المسيليم، يزيد البكر، محمد آل فتيل، محمد خبراني، لوكاس ليما، ألفيس ساريتش، جوزيف دي سوزا، عبدالفتاح عسيري، يوسف بلايلي، عمر السومة ودجانيني تافاريس.

ويجلس على مقاعد بدلاء الراقي في كلاسيكو الهلال والأهلي اليوم كل من؛ باسم العطالله، معتز هوساوي، مهند عسيري، نوح الموسى، زوكانوفيتش، سلمان المؤشر، علي الأسمري، حسين عبدالغني وحسين المقهوي.

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