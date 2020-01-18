تشكيل منتخب السعودية ضد تايلاند

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب سعد الشهري المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي عن تشكيلة الأخضر استعدادًا لمواجهة المنتخب التايلاندي اليوم السبت في ربع نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا.

وجاءت تشكيلة الأخضر لمباراة تايلاند مكونة من:

في حراسة المرمى: محمد اليامي.

في خط الدفاع: عبدالباسط هندي، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد.

في خط الوسط: خالد الغنام، سامي النجعي، علي الحسن، خالد الدبيش.

في خط الهجوم: أيمن الخليف، مختار علي، عبدالله الحمدان.

واختتم المنتخب السعودي الأولمبي، أمس الجمعة، تدريباته وتحضيراته استعدادًا لمواجهة المنتخب التايلاندي.

وستنطلق مباراة المنتخب السعودي ضد تايلاند في تمام الواحدة والربع ظهرًا بتوقيت المملكة على ملعب تاماسات.

وستُقام في نفس اليوم مباراة أستراليا وسوريا التي تنطلق في الرابعة والربع عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب راجامانجالا الدولي.

ويُدير مباراة السعودية ضد تايلاند طاقم تحكيم عُماني مكون من؛ أحمد أبو بكر حكم ساحة، ويُساعده أبو بكر العامري وراشد الغيثي، والحكم الرابع العراقي علي صباح القيسي.

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