تشيلسي ضد نيوكاسل .. البلوز يسقط بهدف باللحظات الأخيرة

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل- منذ قليل- في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي، بخسارة نادي تشيلسي بهدف دون رد في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

وبدأ الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل، بضغط هجومي من قبل لاعبي البلوز الذين سعوا إلى إحراز الهدف الأول في شباك فريق نيوكاسل ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

ولم ينجح نيوكاسل في زيارة شباك الحارس الإسباني كيبا خلال الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل، لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل، ظهرت أفضلية نسبية لفريق تشيلسي الذي بحث بكل قوة عبر اللاعبين تامي أبراهام وماونت وويليان تسجيل الهدف الأول في شباك نادي نيوكاسل.

واستمر التعادل السلبي قائمًا في مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل، حتى نجح اللاعب إسحاق هايدن في زيارة شباك تشيلسي مُسجلًا هدف الفوز الوحيد لنيوكاسل بالدقيقة الثالثة والتسعين، وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة.

وبعد نهاية مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل، أصبح رصيد نيوكاسل 29 نقطة في المركز الثاني عشر بالدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 39 نقطة في المركز الرابع.

وستكون هناك فرصة كبيرة لفريق مانشستر يونايتد لاستغلال تعثر تشيلسي ضد نيوكاسل، حيث إذا نجح مانشستر يونايتد غدًا الأحد في الفوز على ليفربول في قمة الجولة الـ23 فسيصبح رصيد اليونايتد 37 نقطة ويبتعد فقط بفارق نقطتين عن المركز الرابع الذي يحتله تشيلسي.

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