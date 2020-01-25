تشييع الشقيقين آل شتوي غريقي شاطئ القحمة

المواطن – فهد القحطاني – أحد رفيدة

شيعت قبيلة آل لشواط وجموع من الأعيان والمسؤولين بمحافظة أحد رفيدة جثمان الشقيقين مفلح بن محمد آل شتوي الشواطي وأخيه عبدالإله محمد آل شتوي الشواطي؛ غريقي شاطئ القحمة، بعد الصلاة عليهم ظهر أمس السبت بجامع ابن صمان بالمحافظة.

وتوجه عدد غفير لدفن الشقيقين بمقبرة لزمة، ثم توجه المعزون لأداء سنة العزاء بمنزل والدهما.

وكان والد الأخوين قد تلقى مساء أمس اتصالًا من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، حيث نقل عزاءه ومواساته لعائلتهم، فيما أعرب والدهما وأشقاؤهما عن شكرهم وامتنانهم لأمير عسير على مواساته لهم فيما أصابهم.

يذكر أن الغريق مفلح متزوج ولديه من الأبناء أربع أولاد، وأخوه عبدالإله متزوج منذ 8 أشهر.