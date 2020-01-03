تشييع المهندس وقاسم سليماني غدًا في بغداد

المواطن - متابعة

أُعلن تشييع جنازة قائد فيلق القدس قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي، يوم غد السبت في بغداد.

وكشفت مصادر أن القتلى هم: قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، نائب رئيس هيئة الحشد العراقي أبو مهدي المهندس، سامر عبدالله، صهر عماد مغنية، زوج بنت قاسم سليماني، محمد رضا الجابري، مدير تشريفات ميليشيا الحشد بالمطار، حسن عبدالهادي من الحشد، محمد الشيباني من الحشد، حيدر علي من الحشد.

من جهة أخرى أعلن فيلق القدس عن مقتل 4 ضباط عسكريين إيرانيين كانوا يرافقون قاسم سليماني الذي قتل في القصف الأمريكي بالقرب من مطار بغداد.

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