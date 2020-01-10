تصرف غير متوقع من أحمد موسى
بعد إهداره للفرص أمام الاتحاد

تصرف غير متوقع من أحمد موسى

2020/01/10
الساعة 11:43 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أقدم النيجيري أحمد موسى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على تصرف غريب مع وسائل الإعلام، وذلك بعد عدم تألقه في مباراة الاتحاد اليوم بالجولة الـ14 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال المراسل ناصر الشيبان مراسل “القنوات الرياضية السعودية”: إن أحمد موسى رفض الظهور الإعلامي مع القناة؛ وذلك بسبب ضياعه للفرص في مباراة الاتحاد.

وطالبت جماهير النصر إدارة النادي، برئاسة صفوان السويكت، بالاستغناء عن اللاعب أحمد موسى في فترة الانتقالات الشتوية والتفريط فيه، خاصة أنه لم يعد لديه ما يقدمه للفريق النصراوي بجانب إهداره للفرص في مباراة اليوم ضد الاتحاد.

وكان النيجيري أحمد موسى أهدر فرصة محققة لنادي النصر في الشوط الأول ضد الاتحاد بعد تمريرة متقنة من زميله المغربي نور الدين أمرابط.

وبعد نهاية مباراة الاتحاد والنصر، أصبح رصيد النصر 30 نقطة بالمركز الأول، بينما أصبح رصيد الاتحاد 14 نقطة بالمركز الـ13.

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