تصرف فيديريكو فالفيردي الفدائي يفتح النار على مدافع الأهلي

المواطن - محمد سمعه

انتقدت فئات عريضة من جماهير النادي الأهلي، أداء المدافع محمد آل فتيل، وذلك بعد رؤيتهم للفدائية التي قدمها الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد في أدائه بـ نهائي السوبر الإسباني ضد نادي أتلتيكو مدريد أمس الأحد.

لك ان تتصور عزيزي الاهلاوي انو هذا اللاعب مركزه في الوسط لحق المهاجم وانبرش عليه واخذ كرت احمر وحرمه من هدف محقق بس اعرفلكم مدافع يجري ورا المهاجم الين يوصل للباب ويخليه يسجل اكيد عرفتوه ؟#السوبر_الأسباني_بجدة #ريال_مدريد_أتلتيكو_مدريد pic.twitter.com/pk01mtd5i3 — هتاندو (@hattando9) January 12, 2020

وقارنت الجماهير بين قوة أداء فيديريكو فالفيردي رغم أنه لاعب وسط وتصرفه بفدائية عندما عرقل ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني ليمنع الريال من خسارة اللقب، وبين أداء آل فتيل الذي وصفوه بالتقاعس عن أداء دوره كمدافع واجبه حماية مرمى فريقه من الهجمات الخطيرة من المنافسين.

ولم ترض جماهير الأهلي عن أداء اللاعب محمد آل فتيل وذلك بسبب عدم وجود إصرار لديه على اللعب بقتالية من أجل تأمين دفاع الأهلي.

وكان الأهلي بمشاركة آل فتيل قد خسر من الشباب والهلال في آخر جولتين بالدوري.

ويعد فيديريكو فالفيردي أحد أهم العناصر في تشكيلة نادي ريال مدريد الحالية، التي يعتمد عليها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان حيث كان عنصرًا رئيسيًا في تتويج الريال بلقب كأس السوبر الإسباني رغم طرده في الأشواط الإضافية.

وقال فيديريكو فالفيردي لصحيفة ماركا الإسبانية بعد مباراة الريال وأتلتيكو مدريد إنه كان مجبرًا على عرقلة ألفارو موراتا لأنه كان منفردًا بمرمى كورتوا مضيفًا أنه توجه بالاعتذار للاعب أتلتيكو مدريد بعد العرقلة.

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