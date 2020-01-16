تصريحات عبدالله المعيوف تُثير غضب وسخرية الهلاليين

المواطن - محمد سمعه

أثار الحارس الدولي عبدالله المعيوف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، غضب جماهير بطل آسيا وذلك بعد حديثه حول آخر التطورات لـ تجديد عقده بالفترة الأخيرة.

عبدالله المعيوف – حارس فريق #الهلال :

سبق صرحت أنني ولد النادي ولن أساوم النادي على شيء، ولست مستعجل ولن أختلف مع الادارة حول تجديد عقدي.#الهلال_الاتفاق pic.twitter.com/WRT4S0DyIf — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 16, 2020

وتحدث المعيوف بعد مباراة الهلال والاتفاق اليوم في كأس الملك قائلًا: حتى الآن لا يوجد أي شيء جديد حول مسألة تجديد العقد، ولن أختلف مع النادي لأنني ابن للهلال.

وأضاف المعيوف: لست متعجلًا على التجديد للفريق الهلالي، ولكنني لن أختلف مع النادي.

وعبرت جماهير الهلال عن غضبها وسخريتها من تصريحات المعيوف حيث قال أحدهم ساخرًا بأنه يجب عليه أن يكون خفيفًا في طلباته على الفريق الهلالي لأنه قوي مثل الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون.

وقال آخر بأن نادي الهلال لن يدفع شيئًا آخر للاعب عبدالله المعيوف حيث سيتساوى مع الطريقة التي تم التجديد بها للاعب سالم الدوسري ونواف العابد وياسر الشهراني.

وفشل عبدالله المعيوف في الحفاظ على نظافة شباكه في مباراة الاتفاق، وذلك بعد أن سجل الفريق الاتفاقي هدفًا في الشوط الثاني من الوقت الأصلي عبر اللاعب فيليب كيس من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة والثمانين من عمر المباراة.

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