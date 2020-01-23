تصريحات نجم الأهلي تُقربه من النصر

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب سلمان المؤشر نجم النادي الأهلي آخر التطورات حول تجديد تعاقده مع الراقي خلال الفترة المقبلة.

وتحدث المؤشر للقنوات الرياضية السعودية بعد مباراة الأهلي والرائد أمس الخميس قائلًا: ” حتى الآن الإدارة لم تجلس معي ولم تقدم العرض، وإلى الآن لم يحصل شيء بيني وبين النادي”.

وذكرت تقارير إخبارية أن سلمان المؤشر وضع شرطًا من أجل الرحيل عن الراقي والانضمام إلى أي نادٍ بما فيهم النصر وهو الحصول على مبلغ مالي يتخطى الـ3 ملايين ريال في الموسم بجانب التوقيع على عقد مدته تتخطى العامين ونصف العام.

بالطبع الشرط وضع نادي النصر في حيرة، خاصة أن شروط سلمان المؤشر قد لا تُناسب العالمي الذي قد يتجه لتجاهل الصفقة والتعاقد مع لاعب آخر بديل لتدعيم الجانب الهجومي لديه.

جدير بالذكر أن سلمان المؤشر لا يزال مترددًا في الفترة الحالية حول تجديد تعاقده مع الأهلي، لكن إدارة الراقي ستبذل قصارى جهدها من أجل تجديد عقد اللاعب خوفًا من التفريط فيه وعدم القدرة على إيجاد بديله.

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