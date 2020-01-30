تصريح ” الكاتشب ” يفتح النار على فيتوريا

المواطن - محمد سمعه

تعرض المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر، لانتقادات قوية، وذلك بعد أن لفظ كلمة “كاتشب” خلال تصريحه أمس بعد مباراة ضمك في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان فيتوريا قال بعد مباراة النصر وضمك: “تعرفون “الكاتشب” النصر كان هكذا في المباراة ضغط وحاول إحراز الأهداف ولكن ينقصه شيء فقط، هو الاستفادة من الفرص وإحراز الأهداف”.

وانتقد الناقد الرياضي محمد العنزي المعروف بميوله للنصر تصريح فيتوريا قائلًا: “تصريح غير موفق من فيتوريا، هو مدرب كبير ويعطي إفادة للكرة السعودية وليس لنادي النصر فقط، لكن لفظ “الكاتشب” لم يكن موفقًا منه”.

أما الناقد سلطان اللحياني فقال: “تصريح غريب لكن أعتقد أنه يقصد أن النصر يفتقد للمسة الأخيرة بإحراز الأهداف بعد مجهود مميز، مثل الطعام الذي ينقصه الكاتشب”.

وعلق المدرب الجزائري نور الدين بن زكري مدرب ضمك على أداء التحكيم بعد مباراة ضمك ضد النصر قائلًا: “أتمنى من أشقائي في النصر يسامحوني، ولكن النصر لا يعرف التسجيل في ابن زكري إلا من خلال ضربات الجزاء، وهل من المعقول احتساب حكم المباراة لعشر دقائق بدلًا من خمس، وتفاجأت بتغيير حكم لقاء ضمك ضد النصر، وتعرضنا لظلم بيّن”.

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