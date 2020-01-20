تصريح جروس يكشف مصير صفقات الأهلي في الميركاتو

المواطن - محمد سمعه

كشف تصريح المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للنادي الأهلي، مصير الراقي حول إجراء تعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان جروس صرّح لـ برنامج الدوري مع وليد قائلًا: “لا نحتاج لمدافعين علينا تحسين أدائنا، هذا الحل وسنكمل بنفس العناصر.. عندما تشاهد الكرة العالمية هناك العديد من الشراكات والثنائيات”.

وفي وقت سابق، وجّه طارق كيال نجم النادي الأهلي الأسبق، والناقد الحصري لـ برنامج ” الدوري مع وليد” صدمة إلى اللاعب عمر هوساوي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وقال كيال: “بالنسبة لي لا أرى أن عمر هوساوي مناسبًا للأهلي، لا يصلح للفريق بسبب كبر سنه”.

واتفق الناقد الرياضي محمد الدهش مع حديث طارق كيال قائلًا: “بالنسبة لي المدافعون المتواجدون في الأهلي حاليًا أفضل من عمر هوساوي”.

جدير بالذكر أن عمر هوساوي لا يشارك مع نادي النصر مؤخرًا في المباريات، حيث لا يعتمد المدرب البرتغالي روي فيتوريا عليه في المباريات بصورة كبيرة منذ بداية الموسم الجاري.

وكان عمر هوساوي أعلن في الفترة الماضية اعتزاله اللعب الدولي مع المنتخب السعودي.

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