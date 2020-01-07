تضارب بشأن رسالة انسحاب الجيش الأمريكي من العراق!

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بعد الرسالة الأمريكية الموقعة من قائد قوة مهمات الولايات المتحدة في العراق، والتي أبلغ فيها الجيش الأمريكي، الاثنين، بغداد باتخاذ إجراءات للخروج من البلاد، نفى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر تلك المعلومات.

وفي الوقت الذي أكد فيه مصدر عسكري عراقي صحة الرسالة، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”: إنه لا يمكنه على الفور تأكيد صحتها، إلى أن نفى إسبر الموضوع جملةً وتفصيلًا بأن تكون بلاده قد قررت إخراج قواتها من العراق.

وقال إسبر: “ليس هناك أي قرار على الإطلاق بمغادرة العراق، لم يتّخذ أي قرار بالخروج، نقطة على السطر”.

كما أعلن إسبر أن “تلك الرسالة لا تتوافق مع المواقف الأمريكية الحالية”.

بدوره، أعلن جنرال أمريكي كبير للصحافيين أن رسالة مسربة من الجيش الأمريكي في العراق الاثنين، أثارت انطباعات بانسحاب أمريكي وشيك من البلاد، وهي لم تكن سوى مسودة سيئة الصياغة تهدف فقط إلى تسليط الضوء على زيادة في تحرك القوات.

كما أضاف الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، أن الرسالة “سيئة الصياغة وتوحي بالانسحاب. ليس هذا هو ما يحدث”، مؤكدًا أنه لا يتم التخطيط للانسحاب.

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