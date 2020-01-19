تطورات قضية ضيافة الداخلية في الكويت وحقيقة الأسماء السعودية

المواطن - متابعة

كشفت النيابة الكويتية حقيقة الأسماء السعودية الواردة في قضية الفساد، المعروفة إعلاميًّا باسم ضيافة الداخلية.

وأكدت النيابة العامة في الكويت اليوم أن أسماء وردت في كشف يتعلق بقضية ضيافة الداخلية هي مجرد أسماء من الإنترنت لسعوديين تقدموا لطلب وظائف حكومية سعودية ونشرت الجهة الحكومية أسماءهم كاملة ولا علاقة لهم بالأمن، فيما أجلت محكمة الجنايات القضية إلى 26 يناير للمرافعة، وذلك بعد أن انتهت من سماع مرافعة النيابة العامة بحسب صحيفة الرأي الكويتية.

وخلال مرافعة لها اليوم أمام المحكمة، قدمت النيابة كشفًا بأسماء ضيافة الداخلية، وقالت: إن الأسماء الأمنية السرية التي استضافتها الداخلية هي الأسماء ذاتها التي نشرت في السعودية لأشخاص يبحثون عن وظيفة إلا أنه في كل مرة كان يتم استضافتهم مع تغيير الرتب.. فالشرطي يصبح لواءً واللواء يصبح شرطيًّا.

وعرضت النيابة على شاشة عرض أمام المحكمة الأسماء الواردة من ديوان المحاسبة للذين استضافتهم وزارة الداخلية كوفود أمنية سرية، كما عرضت كشفًا من الإنترنت لذات الأشخاص في نتائج وظيفة في السعودية.

من جانبه، قال نائب مدير نيابة الأموال حمود الشامي للمتهمين في قضية ضيافة الداخلية: إن الوطنية ليست ثوبًا نرتديه أو نشيدًا نردده، مشددًا على أن الوطنية هي الحفاظ على الوطن وأمواله.

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