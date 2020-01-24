تطور أميسي يُقلق الفيحاء

المواطن - مروة نبيل

تطور أداء البوروندي سيدريك أميسي بشكل لافت مع التعاون في مبارياته الأخيرة بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل مواجهة الفيحاء اليوم.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى أميسي مع التعاون، مؤكدة أنه تطور كثيرًا عن الموسم الرياضي الماضي.

وأضافت “أوبتا”، أن أميسي نجح في تسجيل 3 من أهداف التعاون الخمسة الماضية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشيرة إلى أنه أحرز 4 أهداف حتى الآن، أكثر من التي سجلها في البطولة الموسم الماضي “3 أهداف”.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضيفًا على نظيره الفيحاء اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لتحقيق الفوز وتحسين نتائجه في الدوري، فيما يسعى التعاون لخطف الثلاث نقاط ومواصلة التقدم في الترتيب.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز الخامس بـ25 نقطة.

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