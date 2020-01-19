تطوير اللاعبين ومواجهة أندية عالمية هدف كأس القادة السعودي

المواطن - مروة نبيل

جذبت بطولة كأس القادة السعودي للناشئين الأنظار إليها، حيث أشاد النقاد الرياضيون بالمسابقة الجديدة، مؤكدين أنها ستُساهم في تطوير اللاعبين.

كأس القادة السعودي:

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي، عن البطولة خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “الهدف من بطولة كأس القادة للناشئين التعارف بين الأندية السعودية والعالمية”.

وعلق الناقد الرياضي طارق كيال على البطولة الجديدة قائلًا: “كأس القادة السعودي تساهم في تطوير اللاعبين الصغار والذي لن يأتي إلا من التأسيس الصحيح للفئات السنية”.

وتحدث الناقد الرياضي محمد الشيخ عن البطولة قائلًا: “الإنجازات الرياضية السعودية سببها الدعم السخي من القيادة وخاصة سمو ولي العهد”.

ويُنظم معهد إعداد القادة النسخة الأولى من بطولة كأس القادة السعودي للناشئين لكرة القدم، خلال الفترة من 19 وحتى 26 من شهر يناير الجاري.

ويُشارك في البطولة ناديا الهلال والنصر، بالإضافة إلى 6 أندية عالمية، وهم؛ أتلتيكو مدريد الإسباني، زينب بطرسبرغ الروسي، ريد ستار الصربي، سبورتنج لشبونة البرتغالي، جينك البلجيكي وفيتورول كونستانتا الروماني.

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