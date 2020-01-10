تعادل النصر والاتحاد قد يُحقق أمنية الهلال بعد 24 ساعة

المواطن - محمد سمعه

قدمت مباراة النصر والاتحاد، التي أُقيمت اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ14 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خدمة كبيرة لنادي الهلال الذي يستعد غدًا السبت، لمواجهة نادي الوحدة في الجولة ذاتها ببطولة الدوري.

وبعد مباراة النصر والاتحاد، أصبح رصيد النصر 30 نقطة في صدارة الدوري وبفارق ثلاث نقاط عن نادي الهلال الذي يملك 27 نقطة، بينما أصبح رصيد نادي الاتحاد 14 نقطة في المركز الثالث عشر.

فرصة ذهبية أمام الهلال:

وفي حال استغل الهلال، تعادل مباراة النصر والاتحاد، وحقق الفوز على الوحدة فسيصبح رصيد بطل آسيا 30 نقطة متقاسمًا الصدارة مع نادي النصر، وهو ما يرغب فيه الفريق الهلالي، حيث العودة إلى الصدارة بعد غياب تام عن المباريات المحلية بشهر ديسمبر الماضي؛ بسبب التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وأثناء إقامة مباراة النصر والاتحاد، قال عبدالله الحافظ مدافع الهلال في المؤتمر الصحافي قبل مباراة الوحدة: نطمح كلاعبين إلى مواصلة الانتصارات والعودة لصدارة الترتيب في الدوري، وتشهد التدريبات اليومية بين نجوم الهلال روحًا عالية، والجميع جاهز للمشاركة مع الفريق.

جدير بالذكر أن الهلال إذا هزم الوحدة ونجح في الفوز على فريق الفيصلي في اللقاء المؤجل له بالدوري، فقد يتخطى نادي النصر في الصدارة، خاصة أن رصيد العالمي أصبح بعد التعادل في مباراة النصر والاتحاد 30 نقطة.

موسى يُهدر فرصة غريبة:

يذكر أن النصر والاتحاد خاضا المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض في لقاء شهد إهدار اللاعب النيجيري أحمد موسى نجم العالمي فرصة تهديفية محققة للتسجيل خلال الشوط الأول من المباراة ضد الاتحاد.

وأثناء الشوط الأول من مباراة النصر والاتحاد، وجه الناقد الرياضي عدنان جستنيه نقدًا عنيفًا للاعب هارون كمارا لاعب الاتحاد حيث قال عنه في تويتر: “بالله كمارا هذا لاعب؟! والله حرام يكون لاعب حواري مو لاعب في الاتحاد”.

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