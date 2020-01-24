تعرض حسني مبارك لأزمة صحية وجراحة عاجلة تنقذ الموقف

المواطن - متابعة

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل في مصر أنباء عن تعرض الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك لأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأعلن علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق أن والده أجرى عملية جراحية مساء الخميس وأن حالته مستقرة.

وكتب علاء مبارك في تدوينة، اليوم الجمعة: “أجرى والدي مساء أمس عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله”.

وكان حسن الغندور أحد المقربين من عائلة مبارك، نفى في وقت سابق تعرض الرئيس الأسبق لوعكة صحية ونقله للمستشفى.

وبحسب صحيفة الوطن المصرية قال الغندور: “إن مبارك بخير ولا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها لأحد المستشفيات بالقاهرة”.

وكانت وسائل إعلام محلية قالت إن الرئيس المصري الأسبق نقل في سرية تامة إلى مستشفى الجلاء العسكري، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وأفاد مصدر بأن الرئيس المصري دخل الثلاثاء الماضي إلى المستشفى، وكان من المقرر حجزه في قسم المخ والأعصاب لإجراء فحوصات طبية، إلا أن نجليه جمال وعلاء، رفضا أن يتم وضع مبارك في جناح مفتوح.

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