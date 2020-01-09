تعرف على أبرز 10 فعاليات بمختلف المناطق اليوم في المملكة

المواطن - الرياض

تشهد المملكة العديد من الفعاليات والأنشطة المقامة في مختلف المناطق اليوم الجمعة 10 يناير 2020م، الموافق 15 جمادى الأولى 1441هـ.

ومن ضمن هذه الفعاليات مهرجان إرث الفلكلور 2، برعاية الهيئة العامة للترفيه حيث ينطلق في القنفذة الكورنيش بمكة المكرمة، كما ينظم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي فعالية نشاط “المكتشفون الصغار” بالظهران.

ويكون عشاق كرة القدم على موعد مع مباراة النصر والاتحاد على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، كذلك مباراة الحزم والشباب على ملعب نادي الحزم بالرس، كذلك مباراة التعاون والفتح على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

كما تشهد منطقة حائل تنظيم فعالية مغامرات الهايكنغ، أما في الأحساء فتنطلق الجمعة فعاليات مهرجان الرياضة للجميع برعاية وزارة التعليم.

تابعنا على تواصل معنا على