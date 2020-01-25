تعرف على أعراض الارتفاع المفاجئ في ضغط الدم

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تعتبر الزيادة المفاجئة في ضغط الدم من المشكلات الصحية الخطيرة، وتتسبب في كثير من حالات الوفاة، كونها تؤدي للإصابة بسكتات دماغية، ويرى الأطباء والمختصون أن حالات ارتفاع ضغط الدم المفاجئ تعد عرضًا لحالة مرضیة، إما في القلب أو الشريان، أو إجهاد نفسي.

ويوصي الأطباء بأھمیة السیطرة على حالات الارتفاع المفاجئ في ضغط الدم، لتفادي آثارھا الصحية الخطيرة.

وتشمل أعراض ارتفاع ضغط الدم المفاجئ:

الصداع المفاجئ، والدوخة، والدوار، نقص وضوح الرؤية، وصعوبة الحفاظ على التوازن، وضیق في التنفس، وفقدان الإحساس مؤقتًا في الساقين أو الذراعين، وقد يعاني الشخص من نوبات تشنج أو حتى غيبوبة.

أسباب ارتفاع المفاجئ في ضغط الدم:

استخدام أنواع معينة من الأدوية، والتدخين، والحمية، والقلق والتوتر، والإصابة بأمراض معینة، والإفراط في تناول المشروبات مثل القھوة والشاي والكحول، وزيادة الوزن، وحالات الحمل.

كیفیة علاج حالات ارتفاع ضغط الدم المفاجئ:

يحدد العلاج لارتفاع ضغط الدم بناء على الحالة الصحیة التي تسببت فیه، ومن طرق علاجه:

– العلاج عن طريق الوريد في حالات الطوارئ، بنقل المواد الغذائیة عن طريق الوريد.

– علاج المرض الذي تسبب في ارتفاع ضغط الدم، إذا كانت الحالة بسبب أحد الأمراض.

– في حالات الفشل الكلوي المتقدم أو الأورام، تكون الحالة بحاجة لتدخل جراحي.

– اتباع نظام غذائي صحي.

– الإقلاع عن التدخین.

– ممارسة المزيد من التمارين الرياضیة.

– استخدام أدوية مثل مثبطات الإنزيم المحول لأنجیوتنسین وحاصرات مستقبلات الأنجیوتنسین، ومدرات البول.

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