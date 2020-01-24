تعرف على الروبوت Vemommitra المصمم لإرساله للفضاء

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

حققت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) قفزة عملاقة من نوعها في مجال صناعة روبوتات للفضاء، فقد ترسلها في مهمة خارج الكوكب في ديسمبر المقبل.

First half humanoid that will be a part of @isro Gaganyaan unmanned mission. Humanoid will take off into space this December 2020 pic.twitter.com/BLHFNZNv3S — Nagarjun Dwarakanath (@nagarjund) January 22, 2020

وأنتجت الهند الروبوت Vemommitra، على شكل هيئة أنثوية، لكن دون قدمين، وبإمكانها التحدث بلغتين والتعرف على البشر والإجابة عن الأسئلة مثل البشر.

وقالت وكالة الفضاء الهندية إن الغرض من الروبوت Vemommitra هو إجراء تجارب قبل أن تطلق الهند أول مهمة بشرية إلى الفضاء في عام 2022.

وذكرت صحيفة الهند اليوم، أن الروبوت Vemommitra ظهر في مؤتمر صحفي للإعلان عنه، وبدأت بالحديث قائلة: مرحبًا، أنا النموذج الأول لروبوت نصف بشري، يمكنني أن أكون رفيقة لك، وأتحدث مع رواد الفضاء والتعرف عليهم وأجيب على استفساراتهم أيضًا.

وتخطط وكالة الفضاء لإرسال Vyommitra إلى الفضاء في وقت لاحق من هذا العام كجزء من مشروع Gaganyaan، وعلى الرغم من الذهاب الهند سابقًا إلى الهند، لكن هذه المرة ستكون المهمة بأكملها صناعة محلية بينما كانت سابقًا تعتمد على سفن الفضاء الروسية.

وقال رئيس وكالة الفضاء الهندية: ليس لدينا خطط كبيرة مثل سياحة الفضاء، لكنها بداية نفتخر بها.

ويقال إن مهمة الفضاء الهندية تضم اثنين أو ثلاثة من رواد الفضاء وتستغرق سبعة أيام كحد أقصى، ويتوقع أن تكلف الحكومة الهندية ميزانية أقل من 100 مليار روبية (1.4 مليار دولار).

وحققت الهند خطوات هائلة في رحلاتها الفضائية في السنوات الأخيرة، وأطلقت رقمًا قياسيًا بلغ 104 أقمار صناعية في مهمة واحدة في عام 2017، وأسست أيضًا سمعة طيبة في مهمات استكشاف الفضاء والبعثات العلمية منخفضة التكلفة.

وتمتلك الهند خطط لإرسال مهمة لدراسة الشمس في عام 2020، وإلى كوكب الزهرة بحلول عام 2023.

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