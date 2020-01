تعرف على الروبوت Vemommitra المصمم لإرساله للفضاء

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

حققت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) قفزة عملاقة من نوعها في مجال صناعة روبوتات للفضاء، فقد ترسلها في مهمة خارج الكوكب في ديسمبر المقبل.

First half humanoid that will be a part of @isro Gaganyaan unmanned mission. Humanoid will take off into space this December 2020 pic.twitter.com/BLHFNZNv3S

— Nagarjun Dwarakanath (@nagarjund) January 22, 2020