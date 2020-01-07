تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
غبار يحجب الرؤية في عدة مناطق

تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

2020/01/07
الساعة 8:30 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، المدينة المنورة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية قد تهطل منها أمطار متفرقة .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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