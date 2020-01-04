تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض ، تبوك، القصيم( في حين تنخفض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة. ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز ، علقان ، الظهر) كذلك على الأطراف الشمالية للمملكة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزء الشمالي ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غرب بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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