تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
أمطار رعدية ورياح نشطة بعدة مناطق

تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

2020/01/18
الساعة 11:20 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا لسحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق (المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، الرياض ،مكة المكرمة). فيما يستمر نشاط الرياح السطحية على وسط وشرق المملكة مع أنخفاض درجات الحرارة على شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي وجنوبية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الجنوبي ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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