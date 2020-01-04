تعرف على فوائد وأضرار الكبسة 
تعزز المناعة وترفع الكوليسترول

تعرف على فوائد وأضرار الكبسة 

2020/01/05
الساعة 12:25 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم, صحة وطب‎
0
طباعة
المواطن - متابعة

تُعد الكبسة الوجبة الأشهر والأكثر تفضيلًا لدى سكان المملكة من مواطنين ومقيمين، وباتت المطاعم التي تقدمها منتشرة في شتى أنحاء العالم.

وتتميز بسهولة طبخها، وتتعدد مسمياتها من المديني والسليق والزربيان والكابلي والبخاري والمندي والمدفون، وغالبًا ما تكون طبق الشباب المفضل في الرحلات، إضافة إلى المغتربين السعوديين.

فوائد الكبسة:

تتميز الكبسة بأربع فوائد، بحسب موقع سكاي نيوز عربية، هي:

1- تسهم في تنظيم إنزيمات الجسم.

2- غنية بمضادات الأكسدة بمكوناتها التي تقوي الجهاز المناعي.

3- تزيد من نشاط الجسم؛ بسبب التوابل.

4- تؤخر ظهور الشيخوخة وعلامات تقدم العمر.

أضرار الكبسة:

أما أضرار الكبسة فهي ثلاثة حسب الخبراء، وتحدث عند الإفراط في تناولها، وهي:

1- ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

2- تتسبب كثرة التوابل في زيادة نسبة ضغط الدم.

3- وأخيرًا تُخفض القدرة الجنسية للرجل والمرأة؛ لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • لماذا يجب أن يتناول أطفالك الحليب كامل الدسم ؟
    •
  • تحذير من تناول سمن الغنم في هذه الحالات
    •
  • السمنة والبدانة المفرطة تهدد نصف سكان أمريكا
    •
  • أمها لم تعرفها.. بريطانية تخسر 96 كجم من وزنها
    •

    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :