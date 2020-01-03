 تعرف على كعك السمك وسبب شعبيته في اليابان

المواطن - متابعة

كعك السمك وجبة يابانية غنية بالألوان، تعود إلى القرن الثامن، وعلى مدى أعوام، طُورت أنواع وأطباق مختلفة من كعك السمك، لكن هناك نوع واحد وقف أمام اختبار الزمن اسمه هانبن.

يُحضر الهانبن عادة من لحم سمك يُدعى بولوك، وتعتبر كعك السمك البيضاء الرقيقة أصل كعك السمك، ومن أشهر أنواع المتاجر في اليابان الذي يحضره هو كانمو، يبيع ويحضر الهانبن منذ عام 1668.

طريقة تحضير كعك السمك:

يتم وضع اللحم في آلة لجمع السمك، ثم يُشد اللحم ويُفرم، بعد ذلك يُصنع الشكل المرغوب به، وأخيرًا يتم غليه في خزان ماء كبير، ومن المهم عدم ضربه بقوة زائدة أو رقة زائدة.

يتمتع كعك السمك بشعبية كبيرة جدًّا في اليابان لاسيما في المناسبات، وله أشكال متعددة ما يجعله محبوبًا من الأطفال.

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