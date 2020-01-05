تعرف على مكافأة الوليد بن طلال للنصر بعد تحقيق لقب السوبر
فاز على نظیره التعاون بركلات الترجیح

تعرف على مكافأة الوليد بن طلال للنصر بعد تحقيق لقب السوبر

2020/01/05
الساعة 9:28 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كافأ الأمير الوليد بن طلال، نادي النصر بمليون ريال بعد تحقيق بطولة كأس السوبر بالفوز أمام نظيره التعاون.

وقال الأمير الوليد بن طلال في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أهنئ نادي النصر بتحقيق كأس السوبر، وبهذه المناسبة أعلن عن مكافأة مليون ريال له”.

وتوج النصر بكأس السوبر السعودي بعد فوزه على نظیره التعاون بركلات الترجیح بنتیجة 5/4 في المباراة التي أقیمت بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضیة في جدة.

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دحلان
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مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون

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