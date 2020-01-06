تعرّف على مكافأة النصر لنجومه بعد التتويج بالسوبر

المواطن - محمد سمعه

قررت إدارة نادي النصر تقديم مكافأة مميزة لنجوم الفريق الأول لكرة القدم بأصفر العاصمة، وذلك بعد التتويج بلقب كأس السوبر السعودي أول أمس السبت على حساب نادي التعاون بركلات الترجيح.

ووفقًا لـ صحيفة ” الرياضية” فإن إدارة النصر ستتجه لصرف 250 ألف ريال لكل لاعب في الفريق الأول النصراوي مكافأة لهم على تحقيق لقب السوبر للمرة الأولى في تاريخ أصفر العاصمة بدلًا من 200 ألف ريال.

وكان النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله هو من أبقى على حظوظ النصر للتتويج بلقب السوبر السعودي، وذلك بعد إحرازه لهدف التعادل في شباك التعاون عند حلول الدقيقة الثامنة والخمسين من عمر المباراة.

ونجح النصر في الفوز بنتيجة 5-4 في ركلات الجزاء الترجيحية، وذلك للظفر بلقب السوبر.

وتأتي المكافأة الخيالية من إدارة النصر لنجومها، وذلك من أجل تحفيزهم على مواصلة مشوار التألق ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الجاري والعمل على الظفر باللقب.

من ناحية أخرى، يُعد الملف الأهم حاليًا أمام نادي النصر هو التجديد لـ روي فيتوريا خاصة أن نتائج الفريق الأول تسير معه بشكل جيد، كما أن خططه الفنية أسفرت مؤخرًا عن تتويج نادي النصر بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في مايو الماضي، والتتويج أول أمس بلقب السوبر.

تابعنا على تواصل معنا على