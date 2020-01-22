تعرّف على مكافأة هيئة الرياضة لـ المنتخب السعودي بعد التأهل

المواطن - محمد سمعه

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن مكافأة نجوم المنتخب السعودي الأولمبي، وذلك بعد التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، عقب الفوز على منتخب أوزبكستان اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.

ونشر الحساب الرسمي لـ هيئة الرياضة عبر تويتر تغريدة قالت: “سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يوجه بتقديم مكافأة مالية قدرها 200 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي المنتخب السعودي (تحت 23 عامًا)؛ تقديرًا لأدائهم المميز بعد تأهلهم لأولمبياد طوكيو 2020، وتحفيزًا لهم قبل المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا”.

وسيواجه المنتخب السعودي نظيره الكوري الجنوبي في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا يوم الأحد المقبل 26 يناير في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت المملكة.

وفي وقت سابق، تسبب هدف اللاعب ناصر العمران نجم المنتخب السعودي الأولمبي في إثارة الشد والجذب بين حساب الأخضر في موقع ”تويتر” وموقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر الإنترنت.

وكان ناصر العمران سجل هدف الفوز للمنتخب السعودي في شباك، منتخب أوزبكستان اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، حيث عبر بالأخضر للمباراة النهائية في البطولة وإلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال موقع الاتحاد الآسيوي عبر الإنترنت: إن اللاعب عبدالله الحمدان هو من سجل هدف فوز المنتخب السعودي في شباك المنتخب الأوزبكي، وليس اللاعب ناصر العمران.

وعلى النقيض تمامًا، ذكر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر ”تويتر” أن اللاعب ناصر العمران هو من سجل هدف الفوز للأخضر في مباراة أوزبكستان وليس اللاعب عبدالله الحمدان.

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