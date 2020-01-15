تعرّف على موعد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد بالدوري الإسباني

المواطن - محمد سمعه

أعلنت رابطة الدوري الإسباني للمحترفين عن إقامة مباراة برشلونة وريال مدريد، في الدوري الإسباني، في الأول من مارس المقبل، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت إسبانيا على ملعب سانتياجو بيرنابيو في مدينة مدريد.

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية: إنه تم تحديد موعد الكلاسيكو في الدور الثاني، بعد إقامة لقاء الدور الأول بين البارشا والريال في الكامب نو يوم 18 ديسمبر الماضي بدلًا من 26 أكتوبر؛ وذلك بسبب الاحتجاجات التي شهدتها مدينة برشلونة سياسيًّا.

جدير بالذكر أن لقاء الدور الأول بين برشلونة والريال بالدوري الإسباني بالموسم الحالي، كان انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وتُوج نادي ريال مدريد يوم الأحد الماضي بلقب السوبر الإسباني الذي أُقيم في جدة على حساب فريق أتلتيكو مدريد بركلات الجزاء الترجيحية.

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