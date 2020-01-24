تعليق السويكت بعد فوز النصر

المواطن - محمد سمعه

حرص صفوان السويكت، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، على تهنئة جمهور العالمي، وذلك بعد الفوز اليوم الجمعة على نادي الاتفاق بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب السويكت عبر حسابه الرسمي في تويتر: “الحمد لله، انتهى نصف المشوار بفوز وثلاث نقاط مهمة، مبروك لكل عشاق العالمي، وكل الشكر لجماهير الشمس العظيمة في المنطقة الشرقية.

وكان المغربي عبدالرزاق حمد الله سجل هدف الفوز الوحيد لنادي النصر بالدقيقة الخامسة والثلاثين، بعد تمريرة جيدة من اللاعب النيجيري أحمد موسى.

وأصبح رصيد نادي النصر بعد الفوز 33 نقطة في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مؤقتًا قبل مباراة الهلال والشباب، بينما تجمد رصيد نادي الاتفاق عند 17 نقطة بالمركز الحادي عشر.

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