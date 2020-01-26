تعليق المريسل بعد فوز ناشئي النصر على الهلال

المواطن - محمد سمعه

علّق الإعلامي والناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل على فوز ناشئي النصر على نادي الهلال بثنائية دون رد ضمن مباراة تحديد المركزين السابع والثامن بكأس القادة السعودي.

وغرّد المريسل عبر حسابه في ” تويتر” قائلًا: “بعد خسارة ناشئي النصر من جينك البلجيكي بثمانية أهداف، قام كثير من جماهير الهلال في تويتر بالسخرية في هاشتاق النصر وجينك، الآن ناشئو النصر يفوزون على ناشئي الهلال ويحققون السابع في كأس القادة السعودي، ويضعون الهلال بالمركز الثامن والأخير، لهم جولة وللأبطال المعاركة”.

وكان اللاعبان مشاري النمر وعبدالهادي القحطاني أحرزا هدفي فوز النصر على الهلال في مباراة اليوم.

يذكر أن نادي النصر كان خسر من فريق أتلتيكو مدريد يوم الأحد الماضي ببطولة كأس القادة السعودي بثلاثية دون رد، بينما خسر نادي الهلال في أولى مبارياته من نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي بهدف دون رد.

جدير بالذكر أن نادي ريد ستار الصربي حصل على المركز الخامس ببطولة كأس القادة السعودي، بينما جاء فريق زينيت الروسي بالمركز السادس.

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