تعليق عبدالرحمن بن مساعد على الحملات المعادية للمملكة

المواطن - الرياض

سخِر الأمير عبد الرحمن بن مساعد من الحملات العدائية التي يتم تنسيقها ضد المملكة العربية السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ونشر ابن مساعد تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر قال بها :”الحملات المنسقة ضد السعودية وضد سمو ولي العهد تحديدًا، والتي تتصاعد على فترات من جهات عدة تتشكل وتتكامل كجوقة واحدة وتستخدم نفس الأدوات، أصبحت مكشوفة وعديمة التأثير”.

وأضاف: “طبيعي أن تنبح الكلاب على وقع مسير كل قافلة، ولكن الكلاب التي يتم إطعامها لتنبح أكثر على قافلتنا يطربنا جدًا نباحُها”.

وجاءت تغريدة ابن مساعد عقب الأخبار الكاذبة التي رددتها تقارير إخبارية أجنبية، تزعم اختراق المملكة لهاتف رجل الأعمال ومؤسس شركة أمازون جيف بيزوس، تلك الأخبار التي نفتها سفارة المملكة في واشنطن، ووصفتها بالأمر السخيف، وطالبت بإجراء تحقيق في هذه الادعاءات لإظهار كل الحقائق.

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