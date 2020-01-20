تعليق غريب من رشا مهدي بعد هدف محمد صلاح

المواطن - محمد سمعه

علقت الفنانة المصرية رشا مهدي تعليقًا غريبًا وغير متوقع، وذلك بعد الهدف الثاني الذي سجله محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول أمس الأحد في شباك نادي مانشستر يونايتد في قمة الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

وقالت رشا مهدي عبر حسابها الرسمي في تويتر بعد المباراة أمس: “مبروك يا صلاح الجون حلو بس متقلعش الفانلة تاني في السقعة يا قلب مصر”.

وعلى الفور لاقت التغريدة ردود فعل بين الساخرة والمندهشة، خاصة أن حركة خلع قميص الفريق من أي لاعب يُسجل هدفًا حركة متعارف عليها رغم أنها تؤذي صاحبها بالحصول على البطاقة الصفراء من حكم المباراة.

وكان محمد صلاح فك العقدة ونجح في تسجيل أول أهدافه في شباك مانشستر يونايتد منذ انتقاله إلى ليفربول في صيف عام 2017.

واستغل فان دايك كرة عرضية مميزة من ركلة ركنية لعبها أرنولد، ليسددها برأسه قوية ويهز شباك دي خيا عند الدقيقة 14 بالهدف الأول، ونجح فيرمينيو في تسجيل هدف آخر عند الدقيقة 25، إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول رصيده إلى 64 نقطة، ليُعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد فريق مانشستر يونايتد عند 34 نقطة ليحتل المركز الخامس.

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