تعليق مثير من نصراوي ضد الهلال

المواطن - محمد سمعه

سخر الناقد الرياضي عبدالرحمن الفريح، من نادي الهلال، وذلك بعد فشل أزرق العاصمة في التعاقد مع الحارس محمد الربيعي، الذي جدد عقده مع الأهلي أمس الثلاثاء.

وغرّد الفريح، المعروف بميوله النصراوية، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، قائلًا: “خالد الغامدي، عوض خميس، محمد العويس، عبدالعزيز الجبرين، عموري، اليوم انضم لهم محمد الربيعي، الهلال يدخل جينيس بالسحبات”.

وتابع الفريح: “لو وقّع الربيعي مع الهلال لكان لعب أساسي في مؤجلة ليفربول والهلال”.

واختتم الفريح تغريداته: “قبل 24 ساعة الربيعي هلالي، وفي هذه اللحظات الربيعي أصبح أهلاوي”.

وأرفق الفريح تغريداته مع وسم “سحبة الربيعي على الهلال”.

وأنهت إدارة النادي الأهلي، برئاسة أحمد الصائغ، الجدل المثار حول رحيل حارس المرمى محمد الربيعي إلى الهلال، وقامت بتجديد عقده رسميًّا.

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لحارس المرمى المتألق الربيعي وهو يرتدي قميص الراقي وأثناء التوقيع على تجديد عقده لمدة 4 سنوات.

وأوضح حساب النادي الأهلي أن قرار تجديد عقد محمد الربيعي ضمن خطط الإدارة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، والحفاظ على استقراره خلال المرحلة المقبلة.

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